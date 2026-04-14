Visite d’un grand jardin à la française en bord de rivière., Parc du domaine Le Secourieu, Cintegabelle

Visite d’un grand jardin à la française en bord de rivière. 6 et 7 juin Parc du domaine Le Secourieu Haute-Garonne

Tarif unique : 5 € par personne (gratuit pour les enfants de moins de 15 ans). (Inutile de réserver)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

De vues en vues…

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre propriété familiale du Secourieu et de vous ouvrir son grand jardin.

Au fil de cette promenade, vous découvrirez de nombreuses vues toujours différentes : les perspectives saisissantes des allées à la française, ponctuées d’une statue ou d’une colonne, le prestige du grand bassin avec ses doubles volées d’escaliers, le charme inattendu de la fontaine bruissante du miroir d’eau, la mystérieuse Montagne russe au fond du bois, ou encore les bords de l’Ariège.

Autant de surprises vous attendent, entre anecdotes, légendes et peut-être même quelques vers…

Parc du domaine Le Secourieu Domaine du Secourieu, Cintegabelle, Haute-Garonne, Occitanie Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie 06 62 90 78 08 http://www.lesecourieu.com Ce domaine privé de 11 ha se compose d’un château, en grande partie réaménagé par le maréchal d’Empire Bertrand Clauzel, (1772-1842) qui acquiert le domaine en 1803, ainsi que d’un immense parc avec un jardin à la française (les 11ha sont la surface du jardin protégée au titre de Monuments Historiques). Le parc et ses ornements ont été inscrits au titre des monuments historiques en raison de la qualité des fabriques et des bassins ainsi que de l’unité paysagère, l’ensemble témoignant de l’art de penser les jardins aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. C’est sans doute Jean IV de Rességuier, famille de parlementaire toulousain, qui commande les premiers aménagements du parc et qui fait du Secourieu le rendez-vous de la bonne société toulousaine au cours de la 1re moitié du XVIIIe siècle. Le précepteur de ses fils, le père Jacques Vanière (1664-1739), y rédige un ouvrage sur la vie aux champs, Praedium Rusticum.

Empruntant les allées ombragées ponctuées de pavillons, grand bassin, fontaine du Noisetier ou miroir d’eau, ancien pavillon de chasse de la Mouline, colonne commémorative ou encore ancienne glacière dite « Montagne russe », on rencontre dans cet espace boisé d’arbres plus que centenaires un platane estimé à trois cents ans, de 6,7 m de circonférence du tronc, d’une hauteur de 34 m et d’une envergure du houppier de 33 m, labellisé « Arbre remarquable de France » en 2019.

Du grand bassin agrémenté de sa fontaine rayonnent au pied du château quatre allées dédiées aux quatre saisons ouvrant sur les quatre points cardinaux et leurs grandes vues perspectives. Au bout de chaque allée s’élevait jadis une statue en terre en cuite, correspondant à chacune des saisons désignées.

Les nombreux aménagements relatifs aux sources et aux eaux de ruissellement témoignent ici d’une gestion savante en matière d’économie de l’eau. Le domaine de Secourieu, dont le nom viendrait du lieu « Sûr », du lieu où l’on est « Secouru » est bordé derrière les bois champêtres par l’Ariège et est un lieu chargé d’histoire où venaient au XVIIe siècle poètes, écrivains et artistes peintres. de Toulouse, D 820 direction Foix, passer Auterive et à 1,5 km ur la gauche, entrée marquée par deux pavillons de brique, parking

De vues en vues…

©dominique Espagno