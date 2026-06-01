visite d’un jardin à chambres anglaises, il giardino di Gianfranco, Ranica

visite d’un jardin à chambres anglaises Dimanche 7 juin, 10h00 il giardino di Gianfranco Bergamo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Accès aux horaires indiqués sans réservation, la visite guidée dure environ 30 minutes pour des groupes de 10 personnes maximum à la fois. Pour les visiteurs, un petit service gratuit de boissons et une petite pâtisserie est disponible.

il giardino di Gianfranco via fratelli Calvi 15 24020 Ranica Ranica 24020 Bergamo Lombardia 3485180620

Accès aux horaires indiqués sans réservation, la visite guidée dure environ 30 minutes pour des groupes de 10 personnes maximum à la fois. Pour les visiteurs, un petit service est disponible…

©Gianfranco Cattaneo