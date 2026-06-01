Visite d’un jardin à l’anglaise entre nature et objet ancien, Jardin fleur et nageoire&amour, Saint-Béron

Visite d’un jardin à l’anglaise entre nature et objet ancien 5 – 7 juin Jardin fleur et nageoire&amour Savoie

Adulte, cinq euros enfants de six à 12 ans, deux euros moins de six ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les visiteurs peuvent suivre une visite ou s’asseoir dans un coin tranquille pour apprécier la quiétude et le chant des oiseaux

Jardin fleur et nageoire&amour 111 chemin du montcellier 73520 saint beron Saint-Béron 73520 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0624390530 https://www.tiktok.com/@gte.fleur.nageoir?_r=1&_t=ZN-969pCXml1wZ [{« type »: « email », « value »: « anneetjmf@icloud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0624390530 »}] J’ai créé ce jardin, voilà moins de trois ans, mais tous mes végétaux ont plus de 20 ans. J’ai également fait un bassin accueil de 30 m de long où les Koi ont également plus de 20 ans avec deux esturgeons de plus d’un mètre, j’aime. Mélanger les Vivace les arbustes et ce que je chie en brocante, type gamelle en zingue, ustensiles ancien de jardin, cela met beaucoup de charme. Transport, que en voiture ou vélo, il y a un parking où je peux accueillir cinq voitures c’est pour cela que je propose une visite avec rendez-vous

Les visiteurs peuvent suivre une visite ou s’asseoir dans un coin tranquille pour apprécier la quiétude et le chant des oiseaux

©Fournier anne