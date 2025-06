Visite d’un jardin d’altitude – Chez Mr ROMIEU Pierre Freycenet-la-Cuche 27 juin 2025 15:00

Haute-Loire

Visite d’un jardin d’altitude Chez Mr ROMIEU Pierre Chafrène Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-09-26 16:00:00

2025-06-27

Pierre Romieu vous ouvre les portes de son jardin de montagne situé sur la commune de Freycenet La Cuche.

Venez découvrir les secrets d’un jardin perché à 1300 m. d’altitude ses plantes, ses essences, etc.

Chez Mr ROMIEU Pierre Chafrène

Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 86 74 ece.lemonastier@gmail.com

English :

Pierre Romieu opens the doors of his mountain garden located in the commune of Freycenet La Cuche.

Come and discover the secrets of a garden perched at an altitude of 1300 m.: its plants, its species, etc.

German :

Pierre Romieu öffnet Ihnen die Türen seines Berggartens in der Gemeinde Freycenet La Cuche.

Entdecken Sie die Geheimnisse eines Gartens auf 1300 m Höhe: seine Pflanzen, seine Essenzen usw.

Italiano :

Pierre Romieu apre le porte del suo giardino di montagna a Freycenet La Cuche.

Venite a scoprire i segreti di un giardino arroccato a 1.300 metri di altitudine: le sue piante, le sue specie, ecc.

Espanol :

Pierre Romieu le abre las puertas de su jardín de montaña en Freycenet La Cuche.

Venga a descubrir los secretos de un jardín encaramado a 1.300 metros de altitud: sus plantas, especies, etc.

