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Visite d’un jardin japonisant, Le jardin zen, Courdimanche

Visite d’un jardin japonisant, Le jardin zen, Courdimanche

Visite d’un jardin japonisant, Le jardin zen, Courdimanche samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le jardin zen

Adresse : 13 rue des Perdrix 95800 Courdimanche

Ville : 95800 Courdimanche

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite d’un jardin japonisant 6 et 7 juin Le jardin zen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le promeneur avec un oeil avisé pourra déambuler dans notre espace de détente.

Le jardin zen 13 rue des Perdrix 95800 Courdimanche Courdimanche 95800 Val-d’Oise Île-de-France Petit jardin d’inspiration japonisante, propice à la détente.
Visite libre

©jacques gueho