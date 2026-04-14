Visite d’un jardin japonisant, Le jardin zen, Courdimanche

Visite d’un jardin japonisant 6 et 7 juin Le jardin zen Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le promeneur avec un oeil avisé pourra déambuler dans notre espace de détente.

Le jardin zen 13 rue des Perdrix 95800 Courdimanche Courdimanche 95800 Val-d’Oise Île-de-France Petit jardin d’inspiration japonisante, propice à la détente.

Visite libre

©jacques gueho