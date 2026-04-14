visite d’un jardin privé, 76 route de Manzo François 97240, Le François

visite d’un jardin privé Dimanche 7 juin, 09h00 76 route de Manzo François 97240 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Visite du jardin par groupe echelonné accompagnée de commentaires et d anecdotes liées à certains arbres.

Philosophie de notre jardin: nos pratiques culturales

Découverte sensorielle : marcher pieds nus dans le sentier habillé d’un couvre-sol sauvage mais doux

Découverte gustative : nos fruits de saison en confiture et nos fleurs en boissons colorées et parfumées

76 route de Manzo François 97240 François 97240 Le François 97240 Martinique Martinique 0696 770651 Notre jardin en permaculture est situé à la campagne.

Les arbres forment une canopée fraiche sous laquelle nos buttes de culture accueillent diverses plantes (ornementales, aromatiques, médicinales se côtoient dans un joyeux désordre)

Plusieurs espaces inspirants s’offrent aux visiteurs afin d’ entrer en connivence avec la Nature

– Notre mini cascade dont le chant de l ‘eau suscite la rêverie-

– notre coin aux parfums ou l’ ylang ylang et le buis de Chine rivalisent de senteurs

– L’escale rafraichissante à l ombre de notre majestueux amandier afin écouter le bavardage incessant des tourterelles

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La Nature vous convie à notre rdv annuel

Visite du jardin par groupe echelonné accompagnée de commentaires et d anecdotes liées à certains arbres.

©Eames Roselyne