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Visite d’un jardin refuge LPO pour la Fête de la Nature Jardin Mantry Mantry

Visite d’un jardin refuge LPO pour la Fête de la Nature Jardin Mantry Mantry samedi 23 mai 2026.

Lieu : Jardin Mantry

Adresse : 14 Rue de la Fromagerie

Ville : 39230 Mantry

Département : Jura

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Mantry

Visite d’un jardin refuge LPO pour la Fête de la Nature

Jardin Mantry 14 Rue de la Fromagerie Mantry Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de la Nature, nous proposons une visite commentée d’un grand jardin refuge LPO à Mantry.

Les participants découvriront la diversité des plantes, la manière de favoriser la biodiversité au jardin et quelques pratiques respectueuses de l’environnement. Une sortie conviviale, ouverte à tous, idéale pour profiter du printemps dans le Jura.

Vous profiterez d’un jardin ornemental avec en particulier de nombreux rosiers, d’un jardin gourmand avec un potager et un verger.
Durée de la visite environ 2 heures
Gratuit   .

Jardin Mantry 14 Rue de la Fromagerie Mantry 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite d’un jardin refuge LPO pour la Fête de la Nature

L’événement Visite d’un jardin refuge LPO pour la Fête de la Nature Mantry a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme JurAbsolu