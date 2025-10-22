Visite d’un jardin zéro déchet vert Jardins de Fleury Thouars

Jardins de Fleury 48 Rue de Fleury Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Carole ouvre les portes de son domaine viticole Les jardins de Fleury géré en biodynamique ainsi que son potager où chaque déchet vert est transformé en ressource pour le jardin.

Un composteur sera offert aux participants habitant la Communauté de Communes du Thouarsais qui n’ont pas bénéficié de composteur de la collectivité depuis 2020.

Jardins de Fleury 48 Rue de Fleury Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 68 69 dechets@thouars-communaute.fr

English : Visite d’un jardin zéro déchet vert

Carole opens the doors of her biodynamically-managed wine estate Le jardin de Fleury , as well as her vegetable garden, where all green waste is transformed into a resource for the garden. Visit offered as part of the Living Soil Festival. Reservations required.

German : Visite d’un jardin zéro déchet vert

Carole öffnet die Türen ihres biodynamisch geführten Weinguts Le jardin de Fleury sowie ihres Gemüsegartens, in dem jeder Grünabfall in eine Ressource für den Garten umgewandelt wird. Der Besuch wird im Rahmen des Festivals des lebendigen Bodens angeboten. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Carole aprirà le porte della sua tenuta vinicola a gestione biodinamica Le jardin de Fleury e del suo orto, dove tutti i rifiuti verdi vengono trasformati in una risorsa per il giardino. Questa visita fa parte del Festival del Suolo Vivente. È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Visite d’un jardin zéro déchet vert

Carole abrirá las puertas de su finca vinícola de gestión biodinámica Le jardin de Fleury , así como de su huerto, donde todos los residuos verdes se transforman en un recurso para el jardín. Esta visita forma parte del Festival del Suelo Vivo. Imprescindible reservar.

