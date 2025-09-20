Visite d’un magasin de conservation – Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Découvrez les coulisses : Visite d’un magasin de conservation

Départ toutes les heures à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Venez découvrir les trésors cachés des collections patrimoniales conservées à la Bibliothèque Ceccano !

Visitez un magasin de conservation, qui n’est ouvert au public qu’une fois par an lors des Journées Européennes du Patrimoine. L’occasion de voir comment sont conservés les livres !

Gratuit

Durée 30 min

Réservation obligatoire

Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Entre 1329 et 1350, la Livrée Ceccano, aujourd'hui bibliothèque municipale, occupe une place de choix dans le patrimoine avignonnais. Construite au XIVe siècle, pour être le palais du Cardinal de Ceccano, elle abrita à partir du XVIe siècle le collège des Jésuites. Ce n'est qu'en 1960, après diverses occupations, qu'elle fut restaurée. On peut y admirer de splendides plafonds peints ainsi que la diversité de ses collections anciennes.

Tram : T1 arrêt Gare Centre. Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2 arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »). Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26 arrêt Poste Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »).

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Avignon