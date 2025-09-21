Visite d’un magasin de conservation d’archives Service historique de la Défense Rochefort

Visite d’un magasin de conservation d’archives Service historique de la Défense Rochefort dimanche 21 septembre 2025.

Visite d’un magasin de conservation d’archives Dimanche 21 septembre, 14h00 Service historique de la Défense Charente-Maritime

Parking gratuit, accès réglementé. Visite gratuite. Départ des visites au fil de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette visite vous donnera un aperçu des 7 kilomètres linéaires d’archives conservés par la division sud-ouest du Service historique de la Défense.

Les notions de conservation préventive et curative des collections seront évoquées.

Des documents originaux sur l’officier de Marine Louis-Marie-Julien Viaud, plus connu sous le pseudonyme Pierre Loti, seront présentés, à l’occasion de la réouverture de sa maison.

Service historique de la Défense 4 rue du port, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 87 74 90 http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr https://www.facebook.com/Service-historique-de-la-D%C3%A9fense-1558168591155199/ Le service historique de la Défense de Rochefort, installé dans l’ancienne caserne des équipages de la flotte construite sous le Second Empire, a pour mission la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents produits par les services de la marine implantés sur le littoral atlantique, depuis le nord de la Vendée jusqu’à la frontière espagnole. Il dispose d’une salle de lecture, d’une salle d’exposition et d’une salle de conférence. Parking gratuit, accès réglementé.

Cette visite vous donnera un aperçu des 7 kilomètres linéaires d’archives conservés par la division sud-ouest du Service historique de la Défense.

© SHD