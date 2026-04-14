Visite d’un moulin, Moulin Chevalier, Segrois

Visite d’un moulin 26 – 28 juin Moulin Chevalier Côte-d’Or

Adulte 4€, enfant 6 à 14 ans 2€, scolaires : sur inscription 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Du 26 au 28 juin prochains, dans le val de VERGY, sur les bords du Meuzin, le moulin CHEVALIER ouvrira ses portes pour vous faire revivre, l’espace d’un week-end, le travail du meunier. L’établissement bien conservé – il a fonctionné jusqu’en 1980- est remarquable par l’éventail de son matériel qui va de la meule ancienne aux cylindres de 1950. Sur quatre niveaux et 700 m2 seront présentées les machines utilisées traditionnellement pour la fabrication de la farine, et les récents travaux faciliteront l’accueil sécurisé du public, dans le cadre d’une présentation de type écomusée. Expositions sur le thème de l’eau. Présentation vidéo du moulin par le dernier meunier pour les personnes à mobilité réduite. Vente de souvenirs et brochures sur le moulin. www.moulinchevalier.fr

Moulin Chevalier Messanges Segrois 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « moulinchevalier@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.moulinchevalier.fr »}]

Un patrimoine à découvrir dans les Hautes Côtes de Nuits : le MOULIN CHEVALIER vous accueille pour faire revivre le travail du meunier du 26 au 28 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h (1/2 tarif) Visite moulin

®amc