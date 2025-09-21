Visite d’un musée consacré au jouet Musée du jouet Colmar

Entrée sous réserve de la capacité maximale du lieu

Le musée ouvre gratuitement ses portes.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir des jouets du XIXᵉ siècle à nos jours, ainsi que l’étonnante exposition « BAN ! Les jouets interdits », qui présente des jouets aujourd’hui bannis ou retirés des magasins et questionne les normes de sécurité et l’éthique dans le monde ludique.

Musée du jouet 40 rue Vauban, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est Le musée présente une collection de jouets, du XIXe siècle à nos jours, qui en disent long sur l'évolution de notre société.

Sur trois niveaux, les univers se confondent ; jouets anciens côtoyant personnages de dessins animés ; ours anciens aux premières Barbie en passant par les jeux vidéo, les Playmobil, les modèles réduits, les robots ou les petits trains. Les jouets et jeux exposés proviennent du monde entier et appartiennent à différentes générations d’enfants. Curiosité du musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble du deuxième étage.

Le musée renouvelle régulièrement ses vitrines et présente ainsi plus de 1000 jouets qui sont répartis sur 3 niveaux de visite. Les collections sont largement documentées et proposent une plongée dans différents univers et époques.

Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à disposition pour s’amuser au musée !

Tous les ans, le musée met en avant dans un espace entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autour d’une thématique dédiée.

© Musée du Jouet de Colmar