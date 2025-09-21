Visite d’un musée dédié à un grand maître de la sculpture Musée Bartholdi Colmar

Le musée ne dispose pas d’ascenseur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’univers d’Auguste Bartholdi (1834-1904), figure majeure de l’art statuaire du XIXe siècle et créateur de monuments emblématiques tels que « La Liberté éclairant le monde » et le « Lion de Belfort ». Installé dans sa maison natale, le musée présente sculptures, maquettes, dessins et œuvres majeures de l’artiste dans un cadre authentique du XVIIIe siècle.

Musée Bartholdi 30 Rue des Marchands, 68000 Colmar, France Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est 0389419060 http://www.musee-bartholdi.fr Le Musée Bartholdi est une halte incontournable à Colmar : un lieu d’histoire et d’art où se conjuguent patrimoine architectural, mémoire de l’artiste et dialogues entre local et universel. Flâner dans sa demeure d’enfance, comprendre ses démarches créatives et admirer ses modèles emblématiques rendent hommage à la richesse stylistique et à l’engagement symbolique de l’un des sculpteurs les plus emblématiques du XIXᵉ siècle.

Journées européennes du patrimoine 2025

© C. Kempf