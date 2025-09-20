Visite d’un musée d’histoire locale, musée de France Musée historique et archives municipales Haguenau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construit entre 1900 et 1905 dans un style néo-Renaissance, le musée abrite des collections qui témoignent de l’histoire de la ville et de sa proche région, depuis la Préhistoire jusqu’aux temps modernes. Une riche collection archéologique de l’âge du Bronze et du Fer renseigne sur une culture qui a connu son plein épanouissement dans la forêt de Haguenau. Elle est complétée par la période gallo-romaine, avec des objets exceptionnels comme le casque de légionnaire romain. Plusieurs salles sont consacrées à l’histoire de la ville depuis sa fondation au XIIᵉ siècle.

Le musée dispose aussi d’une belle collection de faïences Hannong, ainsi que de verres Art nouveau et Art déco.

Les collections, de la Préhistoire jusqu'au XXᵉ siècle, témoignent de l'histoire de la ville. Une collection archéologique provenant de plus de 750 sépultures situées dans la forêt de Haguenau, datées de l'âge du Bronze et de l'âge du Fer, est notamment présentée. Diverses collections (trésors, faïences locales, sceaux, orfèvrerie, armes, livres anciens) retracent la vie de la cité.

