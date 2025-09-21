Visite d’un navire de débarquement. Plage des Dames Noirmoutier-en-l’Île
Visite d’un navire de débarquement. Plage des Dames Noirmoutier-en-l’Île dimanche 21 septembre 2025.
Visite d’un navire de débarquement. Dimanche 21 septembre, 09h00 Plage des Dames Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
Venez visiter une barge de debarquement les pieds dans l’eau !!!
Le LCM 6 « La 2 » barge identique à celle qui ont debarquer sur les plages Normande le 6 JUin 1944.
Le Navire sera échoué sur la plage des Dames à Noirmoutier en Ile et sera donc facilement accessible.
Plage des Dames 30 Avenue Georges Clemenceau 85330 Noirmoutier en ILe Noirmoutier-en-l’Île 85330 Vendée Pays de la Loire
Association LCM 6 Project