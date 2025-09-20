Visite d’un parc paysager et de sa villa historique Villa Baumann Illkirch-Graffenstaden

Durée : 30 min

Venez découvrir l’histoire du parc Baumann et de sa villa (vue de l’extérieur).

Rendez-vous : à l’angle de la rue des Bonnes Gens et de l’avenue Achille-Baumann.

Villa Baumann Rue Achille Baumann, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est Villa construite en 1913 par l’architecte E. Haug, dans un parc aménagé entre 1911 et 1916.

La date 1913, accompagnée des initiales A.B. et J.L., figure au-dessus de la porte d’entrée.

Les façades reprennent le style du XVIIIe siècle, avec un toit à la Mansart et des fenêtres à arc surbaissé, tandis que la marquise et la grande baie au-dessus de l’entrée sont typiques du début du XXe siècle.

La villa fut construite pour l’industriel Achille-Baumann, maire d’Illkirch de 1914 à 1937, l’un des propriétaires de la minoterie Baumann Frères.

Installée à l’emplacement de la centrale hydroélectrique, celle-ci fut détruite par un incendie le 21 septembre 1902, puis reconstruite au Port du Rhin sous le nom des Grands Moulins de Strasbourg.

Le bâtiment abritait la direction.

Une plaque indique qu’André Malraux y a établi le poste de commandement de la Brigade Alsace-Lorraine pour la défense de Strasbourg durant l’hiver 1944-1945.

© Roland burckel