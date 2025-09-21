Visite d’un pressoir unique en France Pressoir de Margy Viel-Saint-Remy

Visite d'un pressoir unique en France Dimanche 21 septembre, 09h30 Pressoir de Margy Ardennes

Pressoir de Margy 12 grande rue, 08270 Viel-Saint-Remy Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 6 03 48 18 05 Dernier en France, ce pressoir situé à Viel-Saint-Rémy, au hameau de Margy, date du XVIIe siècle. Doté d’un système d’engrenage imaginé et mis au point par Léonard de Vinci, cet outil fonctionne sans cage grâce à un manège à chevaux. Il réunit en un seul lieu la table de presse, le broyeur et le manège, ce qui le rend unique. Fabriquée en bois de chêne, la table de presse supporte la motte constituée de paille et de pommes broyées, savamment disposées en l’absence de cage. Le broyeur, lui, était actionné par un cheval qui faisait tourner le manège, en bois de châtaignier.

Venez découvrir un pressoir unique en France à travers une visite commentée. Ce site a été mis en valeur par TF1 en octobre 2024.

© Maxive Chicard