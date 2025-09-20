Visite d’un prieuré roman saintongeais Prieuré de Sainte-Gemme Sainte-Gemme

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites guidées selon affluence.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite du prieuré roman : l’église et les bâtiments claustraux, le cloître et les vestiges orientaux de l’église.

Visite du musée Anne Audier avec des collections ethnographiques et de sculpture médiévale.

L’évolution du monastère est expliquée avec des films d’animation 3D.

Sainte-Gemme est le premier et le plus important prieuré appartenant à l'abbaye auvergnate de la Chaise-Dieu dans l'ancien diocèse de Saintes. Guy-Geoffroy comte de Poitiers et duc d'Aquitaine donne aux moines casadéens un lieu habité depuis longtemps.

Une église, d’une soixantaine de mètres de long et d’une grande hauteur, est érigée depuis la fin du XIe siècle et au cours du XIIe siècle. L’enceinte du monastère comportait les bâtiments des moines, construits au début du XIIe siècle et une zone économique importante, aujourd’hui occupée par le bourg. Aux XIIIe et XIVe siècles, le prieuré abrite une vingtaine de moines de chœur et le supérieur est un des notables de la famille casadéenne.

Les guerres de Religion laissent le prieuré en ruine et à la Révolution le monastère est vendu comme bien national, désormais, on habite et on travaille dans les bâtiments des moines, on ouvre des commerces.

L’ancien prieuré garde des éléments remarquables. Son église romane, réduite à sa nef, est précédée d’une avant-nef surmontée d’une tribune, structure unique en Saintonge. Des bâtiments monastiques restent le cloître, les ouvertures de la salle capitulaire et le bâtiment Ouest avec sa façade soutenue et décorée de sept arcs aveugles. Des maisons modernes englobent les restes du réfectoire médiéval.

Des chapiteaux romans à décor animalier et végétal sont encore visibles dans l’église et dans le cloître.

Des collections de sculptures médiévales et ethnographiques sont présentées dans le musée attenant à l’église, l’évolution du prieuré est présentée sur grand écran avec des films d’animation 3D.

Des expositions occasionnelles sont présentées et des animations pédagogiques sont proposées. Le prieuré de Sainte-Gemme se trouve en à environ 25 km de Saintes, Rochefort et Royan, sur la D122. Parking à 50m.

