Visite d’un remorqueur « Solidor ou « Cité d’Aleth » Quai de la Bourse Saint-Malo

Visite d’un remorqueur « Solidor ou « Cité d’Aleth » Quai de la Bourse Saint-Malo samedi 20 septembre 2025.

Visite d’un remorqueur « Solidor ou « Cité d’Aleth » Samedi 20 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Quai de la Bourse Ille-et-Vilaine

Durée : environ 45 minutes –

6 places par créneau horaire : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Le Port de Saint-Malo participe aux JEP 2025 et propose une visite commentée d’un remorqueur le « Solidor » ou la « Cité d’Aleth ».

Le remorquage portuaire est un service indispensable aux navires. Il permet l’accostage à des navires qui ne peuvent assurer seuls leurs manœuvres dans l’enceinte du port. Les remorqueurs sont toujours armés et prêts à intervenir sur des opérations d’assistance d’urgence.

Le remorqueur est relativement petit, très puissant et très maniable.

A l’intérieur, les visiteurs découvriront : la salle des machines, le coin repas, les couchettes, le bureau du capitaine… des extraits de livre de passerelle…

Quai de la Bourse Chaussée Eric Tabarly 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/2025-jep-visite-remorqueur »}]

Le Port de Saint-Malo participe aux JEP 2025 et propose une visite commentée d’un remorqueur le « Solidor » ou la « Cité d’Aleth ».

Edeis