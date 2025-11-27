Visite d’un réseaux de chaleur coopératifs en Allemagne Sélestat Metz Vendredi 23 janvier 2026, 09h00 Gratuit

Partez à la rencontre de projets concrets d’énergie citoyenne et inspirez‑vous de modèles allemands innovants !

L’association Alter Alsace Énergies propose une journée de visite en Allemagne pour découvrir des projets exemplaires d’énergie renouvelable portés par des coopératives citoyennes.

Cette visite offre une occasion unique de comprendre les enjeux techniques, organisationnels et territoriaux liés à l’énergie citoyenne et d’observer des réalisations concrètes sur le terrain.

Au programme :

• Deux réseaux de chaleur citoyens (Biederbach & Elzach)

• Un parc photovoltaïque au sol et des installations communales en toiture

Information pratique : Transport (inclus) assuré depuis la gare de Sélestat, Repas inclus, Gratuit pour les élu·e·s, agents de collectivités, chargé·e·s de mission et collectifs citoyens.

Une belle opportunité pour s’inspirer de modèles éprouvés et imaginer de nouvelles dynamiques locales en France.

La visite est organisée par l’association Alter Alsace Énergies, dans le cadre des réseaux GECLER et Les Générateurs en Grand Est. Cet événement est soutenu par le programme Climaxion de l’ADEME, la Région Grand Est, ainsi que l’Union européenne (FEDER).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T17:00:00.000+01:00

1

https://www.helloasso.com/associations/alter-alsace-energies/evenements/visite-reseaux-de-chaleur-en-allemagne

Sélestat Place de la Gare Nouvelle Ville Metz 57000 Moselle