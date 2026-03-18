Visite d’un rucher et sa miellerie

Marcheprime Gironde

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Jérôme, apiculteur passionné, vous ouvre les portes de son rucher familial. Il perpétue la tradition familiale en tant que 3e génération de producteurs de miel. Une véritable visite immersive. Derrière une ruche vitrée, découvrez le rôle essentiel des abeilles et les secrets de la production du miel, de la ruche au pot.

Assistez au travail minutieux de l’extraction et participez à un atelier de fabrication de bougies en cire d’abeille. La visite se termine par une dégustation. Une boutique

sur place vous permettra également d’emporter un peu de douceur avec différentes variétés de miel à découvrir.

Informations pratiques

Durée: 2h

Pour les enfants dès 5 ans

Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56 info@tourisme-coeurdubassin.com

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English : Visite d’un rucher et sa miellerie

L’événement Visite d’un rucher et sa miellerie Marcheprime a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin