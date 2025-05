Visite d’un rucher – Salle du Chat d’Eau Marsais, 7 juin 2025 10:00, Marsais.

Charente-Maritime

Visite d’un rucher Salle du Chat d’Eau Route du Stade D111 Marsais Charente-Maritime

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-06-07

2025-07-05

2025-08-02

En tenue d’apiculteur, découvrez la vie des abeilles et leur rôle dans leur milieu naturel.

Les recettes de cette visite serviront à financer l’achat d’une ruche.

Réservation obligatoire.

(Déconseillée aux personnes allergiques aux piqures d’insectes.)

Salle du Chat d’Eau Route du Stade D111

Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

Dressed as a beekeeper, discover the life of bees and their role in their natural environment.

Proceeds from this visit will be used to finance the purchase of a beehive.

Reservations required.

(Not recommended for people allergic to insect stings)

German :

Entdecken Sie in der Kleidung eines Imkers das Leben der Bienen und ihre Rolle in ihrem natürlichen Lebensraum.

Die Einnahmen aus dieser Führung dienen dazu, den Kauf eines Bienenstocks zu finanzieren.

Eine Reservierung ist erforderlich.

(Nicht empfohlen für Personen, die allergisch auf Insektenstiche reagieren)

Italiano :

Vestiti da apicoltori, scoprite la vita delle api e il loro ruolo nel loro ambiente naturale.

Il ricavato della visita sarà destinato all’acquisto di un alveare.

È indispensabile la prenotazione.

(Sconsigliata alle persone allergiche alle punture di insetti)

Espanol :

Vestido de apicultor, descubra la vida de las abejas y su papel en su entorno natural.

La recaudación de la visita se destinará a la compra de una colmena.

Imprescindible reservar.

(No recomendada para alérgicos a las picaduras de insectos)

L’événement Visite d’un rucher Marsais a été mis à jour le 2025-05-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin