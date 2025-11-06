VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE Aspiran
VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE Aspiran jeudi 6 novembre 2025.
VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE
Route de Canet Aspiran Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
La Compos’tri Citoyenne vous invite à une visite guidée de la plateforme de compostage d’Aspiran.
La Compos’tri Citoyenne vous invite à une visite guidée de la plateforme de compostage d’Aspiran. .
Route de Canet Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 34 02 03 99 lacompostricitoyenne@labeilleverte.net
English :
La Compos’tri Citoyenne invites you to a guided tour of the Aspiran composting facility.
German :
Die Compos’tri Citoyenne lädt Sie zu einer Führung durch die Kompostierungsplattform in Aspiran ein.
Italiano :
La Compos’tri Citoyenne vi invita a una visita guidata all’impianto di compostaggio di Aspiran.
Espanol :
La Compos’tri Citoyenne le invita a una visita guiada a la planta de compostaje de Aspiran.
L’événement VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE Aspiran a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC