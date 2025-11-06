Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE Aspiran

VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE Aspiran jeudi 6 novembre 2025.

VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE

Route de Canet Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06

Date(s) :
2025-11-06

La Compos’tri Citoyenne vous invite à une visite guidée de la plateforme de compostage d’Aspiran.
La Compos’tri Citoyenne vous invite à une visite guidée de la plateforme de compostage d’Aspiran.   .

Route de Canet Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 34 02 03 99  lacompostricitoyenne@labeilleverte.net

English :

La Compos’tri Citoyenne invites you to a guided tour of the Aspiran composting facility.

German :

Die Compos’tri Citoyenne lädt Sie zu einer Führung durch die Kompostierungsplattform in Aspiran ein.

Italiano :

La Compos’tri Citoyenne vi invita a una visita guidata all’impianto di compostaggio di Aspiran.

Espanol :

La Compos’tri Citoyenne le invita a una visita guiada a la planta de compostaje de Aspiran.

L’événement VISITE D’UN SITE DE COMPOSTAGE Aspiran a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC