VISITE D’UN SITE DE TRI DES DÉCHETS

17 Grand Rue Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Pour mieux comprendre la vie de nos déchets, venez nous rejoindre pour une visite guidée du centre de tri des déchets de Saint Thibéry

La Compos’tri Citoyenne propose une visite guidée du centre de tri des déchets de Saint Thibéry. Pour mieux comprendre la vie de nos déchets. Gratuit, réservation obligatoire, transport pris en charge par L’Abeille Verte ! .

17 Grand Rue Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 34 02 03 99 lacompostricitoyenne@labeilleverte.net

English :

To better understand the life of our waste, join us for a guided tour of the Saint Thibéry waste sorting center

German :

Um das Leben unserer Abfälle besser zu verstehen, begleiten Sie uns auf einer geführten Tour durch das Abfallsortierzentrum in Saint Thibéry

Italiano :

Per capire meglio la vita dei nostri rifiuti, venite con noi per una visita guidata al centro di raccolta differenziata di Saint Thibéry

Espanol :

Para comprender mejor la vida de nuestros residuos, acompáñenos en una visita guiada al centro de clasificación de residuos de Saint Thibéry

L’événement VISITE D’UN SITE DE TRI DES DÉCHETS Lodève a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC