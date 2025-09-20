Visite d’un site historique de la Première bataille de la Marne Monument National de la Première Bataille de la Marne Mondement-Montgivroux

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez, au cours d’une visite commentée par les bénévoles de l’association Mondement 1914 — Les soldats de la Marne Joffre-Foch, un site commémoratif exceptionnel.

La visite vous fera découvrir les abords du château de Mondement, le monument national, l’église de Mondement, ainsi que le musée.

Monument National de la Première Bataille de la Marne 2 Rue Général Humbert, 51120 Mondement-Montgivroux Mondement-Montgivroux 51120 Marne Grand Est Le Monument national de la Victoire de la Marne est un monument commémoratif de la Première bataille de la Marne. Il perpétue le souvenir des soldats qui ont combattu du 6 au 12 septembre 1914, au cours de cette bataille de la Première Guerre mondiale. Situé sur la commune de Mondement-Montgivroux, dans le sud-ouest de la Marne, à neuf kilomètres de Sézanne, le site comprend, outre le monument national, un musée local, l’église et le cimetière du village, ainsi que le château.

