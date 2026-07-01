Visite d’un temple bouddhiste tibétain dans le Larzac, Lérab Ling Temple Bouddhiste, Roqueredonde

Informations pratiques

Visite d’un temple bouddhiste tibétain dans le Larzac 19 et 20 septembre Lérab Ling Temple Bouddhiste Hérault

Payant. 6€ par adulte, gratuit pour les moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine culturel de la tradition bouddhiste Tibétaine dans un environnement naturel exceptionnel.

Ces deux journées sont une opportunité de visiter un lieu unique et vivant, dédié à la préservation de cette tradition millénaire spirituelle et artistique.

Le temple de Lérab Ling s’inspire dans tous ses aspects des meilleurs exemples d’architecture des monastères tibétains de l’Himalaya.

Un programme varié vous attend : visites commentées du temple, conférences, sessions de méditation, visites ludiques pour les enfants afin de découvrir le site.

Lérab Ling Temple Bouddhiste L’Engayresque 34650 Roqueredonde Roqueredonde 34650 Hérault Occitanie 0467884600 https://lerabling.org/ https://www.instagram.com/lerabling/;https://www.facebook.com/lerabling;https://www.youtube.com/@LerabLing

Venez découvrir le patrimoine culturel de la tradition bouddhiste Tibétaine dans un environnement naturel exceptionnel.

©lerabling