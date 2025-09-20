Visite d’un temple maçonnique à Saint-Denis Temple maçonnique Saint-Denis Saint-Denis

Visite d’un temple maçonnique à Saint-Denis Temple maçonnique Saint-Denis Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Visite d’un temple maçonnique à Saint-Denis 20 et 21 septembre Temple maçonnique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Inscriptions obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Franc-Maçonnerie à Saint-Denis, 187 ans d’histoire

Venez découvrir ce qu’est la Franc-Maçonnerie au-delà des idées reçues

Visite commentée du temple Maçonnique de Saint-Denis.

Conférences – Débats sur l’histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency.

Temple maçonnique Saint-Denis 44 rue Bonnevide 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « journu00e9epatrimoine@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/MTYUALaFb8Q3MC6t9 »}] Temple Maçonnique de Saint-Denis Accessible aux personnes à mobilité réduite

Journées européennes du patrimoine 2025

UP Farat 2024