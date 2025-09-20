Visite d’un temple protestant du XIXe siècle Temple protestant Guebwiller

Découvrez un temple protestant, représentatif de l’architecture religieuse réformée, où chaque élément reflète les principes théologiques du culte.

Cette visite est organisée par la paroisse protestante réformée de Guebwiller.

Temple protestant 1 rue des Chanoines, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est Le temple de Guebwiller est caractéristique de l’esprit protestant du début du XIXe siècle. En effet, la construction d’un temple destiné aux familles patronales et ouvrières apparaissait alors comme inséparable de l’installation des usines locales.

