Visite d’un temple protestant du XIXe siècle Temple protestant Illkirch-Graffenstaden

Visite d’un temple protestant du XIXe siècle Samedi 20 septembre, 16h30 Temple protestant Bas-Rhin

Durée : 30 min

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Venez visiter le temple protestant.

La visite guidée permet de découvrir son architecture sobre, ses vitraux ainsi que l’histoire de la communauté protestante qui lui est attachée depuis plus de 150 ans.

Rendez-vous : place du Temple.

Temple protestant 1 place du temple, 67400 Illkirch Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est Le temple protestant d’Illkirch-Graffenstaden est situé dans la zone nord de la commune.

Il accueille des manifestations religieuses (cultes, mariages…) mais aussi des concerts et parfois des spectacles.

© Roland burckel