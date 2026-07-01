Visite d’un Temple protestant en Savoie, Le Temple, Bourgneuf

Informations pratiques

Visite d’un Temple protestant en Savoie 19 et 20 septembre Le Temple Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La commune de Bourgneuf est l’une des rares du département de la Savoie à posséder un édifice consacré au culte protestant.

Edifié en 1921, cette bâtisse de caractère est représentative des temples protestants par sa simplicité et son dépouillement. Son architecture et son intérieur font ressortir des éléments typiquement protestants.

A voir : exposition sur l’histoire du temple et de la communauté protestante de Bourgneuf.

Le Temple 73390 Bourgneuf Bourgneuf 73390 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 79 62 25 69 https://bourgneuf.protestant-savoie.com La commune de Bourgneuf est l’une des rares du département de la Savoie à posséder un édifice consacré au culte protestant.

Edifiée en 1921, cette bâtisse de caractère est représentative des temples protestants par sa simplicité et son dépouillement. Son architecture et son intérieur font ressortir des éléments typiquement protestants. Parking à l’arrière du temple.

La commune de Bourgneuf est l’une des rares du département de la Savoie à posséder un édifice consacré au culte protestant.

EPECS de la Combe de Savoie©