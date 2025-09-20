Visite d’un temple protestant Temple protestant Poitiers

Visite d’un temple protestant Temple protestant Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Visite d’un temple protestant Samedi 20 septembre, 14h00 Temple protestant Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

⛪ Le temple protestant de Poitiers

Un lieu de mémoire reconstruit après la guerre

Le temple fut détruit lors des bombardements alliés, notamment britanniques, dans la nuit du 12 au 13 juin 1944.

Seule la Bible posée sur la table de communion fut miraculeusement épargnée, selon les témoignages.

Sa reconstruction, financée par les paroissiens et grâce à une indemnisation pour dommages de guerre, fut confiée aux architectes Lucien et Charles Martineau. Le nouveau temple fut dédicacé le 3 mai 1951.

️ Samedi 20 septembre

De 14h à 18h

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Temple protestant 5 rue des écossais, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 89 81 92 82 http://www.eglise-protestante-unie.fr Le temple est le lieu de culte de l’église protestante unie de France. Il a été reconstruit en 1951, suite aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

⛪ Le temple protestant de Poitiers