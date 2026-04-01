Visite d’un verger, atelier cuisine et pique-nique partagé chemin de Gara Bellecombe-Tarendol
Visite d’un verger, atelier cuisine et pique-nique partagé chemin de Gara Bellecombe-Tarendol mercredi 15 avril 2026.
Visite d’un verger, atelier cuisine et pique-nique partagé
chemin de Gara Ferme de Soubeyrand Bellecombe-Tarendol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15 12:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Le Parc naturel régional des Baronnies provençales avec ses partenaires, vous propose un cycle d’animations autour de la santé et de l’environnement sur le territoire.
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chemin de Gara Ferme de Soubeyrand Bellecombe-Tarendol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 22 53 ceder@ceder-provence.org
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English :
The Parc naturel régional des Baronnies provençales and its partners are offering a series of events focusing on health and the environment in the region.
L’événement Visite d’un verger, atelier cuisine et pique-nique partagé Bellecombe-Tarendol a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale