Visite d’une ancienne maison de justice Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette Le Bizot vendredi 19 septembre 2025.

Visite d’une ancienne maison de justice 19 – 21 septembre Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette Doubs

Entrée libre

Début : 2025-09-19T17:30:00 – 2025-09-19T22:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la maison de justice sera ouverte aux horaires du café pour vous faire profiter à la fois du lieu en autonomie mais également en visite commentée par les bénévoles.

L’étude diagnostic réalisée cette année par le cabinet Hota – Honnert et Tasse sera également disponible pour vous permettre de connaître les éléments caractéristiques de cette maison et voir les projets futurs possibles.

Enfin, vous pourrez profiter également du jardin et visiter l’église du Bizot classée au titre des Monuments historiques, juste à côté.

Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette 3 rue de l’Église 25210 Le Bizot Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 33 40 64 47 https://lecolette.fr/ https://www.facebook.com/lecolette25/ Cette ancienne maison de justice inscrite au titre des Monuments historiques date de 1527. Il s’agit d’un bâtiment quadrangulaire bordé d’un corps de grange. La distribution de la maison de justice est organisée selon un plan tout à fait novateur et intéressant pour son époque autour d’un escalier en colimaçon.

La maison de justice abrite aujourd’hui un café associatif. Venez visiter la maison, vous découvrirez son histoire et les projets. Parking de l’église à disposition | Vous pouvez venir à pied, en vélo ou à cheval.

© Nicolas Waltefaugle