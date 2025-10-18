Visite d’une ancienne maison paroissiale réhabilitée en périscolaire Rue Pasteur Damprichard

Rue Pasteur Périscolaire Damprichard Doubs

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2025, le Parc naturel régional

du Doubs Horloger propose de visiter la réhabilitation du périscolaire de Damprichard en présence de Chloé Blache de l’agence d’architecture BQ+A, d’Anthony Mérique, maire de la commune, et de la chargée de mission architecture et paysage du Parc du Doubs Horloger. Cette ancienne maison paroissiale a été réhabilitée avec soin pour accueillir les enfants en périscolaire et pendant les vacances. Pensé pour leur confort et leur épanouissement, le bâtiment propose des espaces lumineux et variés salles d’activités, coin repos, salle de restauration conviviale… Le tout dans un cadre fonctionnel, accueillant et respectueux de l’environnement, avec une attention portée aux énergies renouvelables. .

Rue Pasteur Périscolaire Damprichard 25450 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 64 02 26 florine.moser@parcdoubshorloger.fr

