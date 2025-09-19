Visite d’une ancienne pompe à bras Les Piards Nanchez

Visite d’une ancienne pompe à bras Les Piards Nanchez vendredi 19 septembre 2025.

Visite d’une ancienne pompe à bras 19 – 21 septembre Les Piards Jura

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:30:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:30:00 – 2025-09-21T23:59:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez admirer en vitrine une sène de pompier de 1895 avec pompe à bras et costumes d’époque des sapeurs pompiers.

Les Piards 2 rue de la Charrette 39150 Les Piards-Nanchez Nanchez 39150 Les Piards Jura Bourgogne-Franche-Comté Exposition d’une pompe à bras de sapeur pompier de 1895. Aspirante, refoulante. Expo permanente. accès libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez admirer en vitrine une sène de pompier de 1895 avec pompe à bras et costumes d’époque des sapeurs pompiers.