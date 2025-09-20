Visite d’une apothicairerie reconstituée du XXeme siècle Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu Monthermé

Non accessible aux personnes handicapées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Surprenante reconstitution d’une pharmacie ancienne du début du XXᵉ siècle. Lors de cette visite commentée, un érudit vous expliquera l’utilisation de l’ancien matériel ainsi que la fabrication des comprimés à cette époque.

Abbaye Saint Remi de Laval-Dieu Rue Remacle de Lissoir, 08800 Monthermé Monthermé 08800 Ardennes Grand Est 03 24 54 46 73 http://www.meuse-semoy-tourisme.com Au XIIᵉ siècle, le comte de Rethel, Witer, fonda plusieurs abbayes sur les terres qui lui appartenaient. Celle de Monthermé fut érigée en 1128, avec le soutien de l’archevêque Renauld de Martigné, au lieu-dit Vallis Dei (la Vallée de Dieu). Elle fut destinée à des chanoines réguliers de l’ordre de Prémontré, sous le vocable de Saint-Remi.

L’abbaye fut rattachée à la France en 1629, avec la souveraineté de Château-Regnault. En 1696, l’église fut endommagée par un incendie volontaire provoqué par des éléments de la garnison de Maastricht. Sa façade occidentale fut réparée trois ans plus tard, dans un style baroque flamand, mêlant briques et pierres jaunes de Dom-le-Mesnil. L’église présente des fresques, des boiseries et des stalles sculptées datant de 1699. La communauté fut dissoute à la Révolution française, et les biens furent vendus en 1791. Parking à proximité.

© ASP-MLD – Apothicairerie