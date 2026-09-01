Informations pratiques

Perros-Guirec

Visite d’une carrière de granit rose

Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Depuis quand et comment le granit rose est-il extrait ?

Pour quels usages le granit rose est-il extrait dans les carrières de La Clarté ?

Qui sont les hommes du granit ?

Où et comment travaillent-ils ?

Voici quelques questions qui trouvent leur réponse au cours de cette visite et de cette découverte d’une des célèbres carrières de Perros-Guirec.

RESERVATION OBLIGATOIRE. .

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

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English :

L’événement Visite d’une carrière de granit rose Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec