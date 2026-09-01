Visite d’une carrière de granit rose Perros-Guirec
jeudi 17 septembre 2026 · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Visite d’une carrière de granit rose
Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 11:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Depuis quand et comment le granit rose est-il extrait ?
Pour quels usages le granit rose est-il extrait dans les carrières de La Clarté ?
Qui sont les hommes du granit ?
Où et comment travaillent-ils ?
Voici quelques questions qui trouvent leur réponse au cours de cette visite et de cette découverte d’une des célèbres carrières de Perros-Guirec.
RESERVATION OBLIGATOIRE. .
Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
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English :
L’événement Visite d’une carrière de granit rose Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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