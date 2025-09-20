Visite d’une cathédrale construite au début du XVIIIe siècle Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Nancy

Visite d’une cathédrale construite au début du XVIIIe siècle 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T20:00:00

Explorez librement la cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation à Nancy. Profitez d’une visite libre de ce monument emblématique, et ne manquez pas l’occasion exceptionnelle de découvrir le « Trésor » de la cathédrale le dimanche 21 septembre, entre 15h et 18h.

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383352603 Œuvre des architectes Giovanni Betto, Jules Hardouin-Mansart et Germain Boffrand, elle fut construite au début du XVIIIe siècle, sous les règnes des ducs Léopold et Stanislas. Elle possède des grilles réalisées par les ateliers de Jean Lamour, une coupole peinte par Claude Jacquard et un orgue classé. Peintures de l’École lorraine des XVIIe et XVIIIe siècles. D’abord primatiale, elle devient cathédrale lors de la création d’un évêché à Nancy en 1777.

© André Bauche