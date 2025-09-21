Visite d’une cave médiévale Le 22’Coiffure Moret-Loing-et-Orvanne

Visite d’une cave médiévale Dimanche 21 septembre, 14h00 Le 22’Coiffure Seine-et-Marne

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de la cave avec les Amis de Moret. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite !

Entrée gratuite.

Le 22’Coiffure 47 rue Grande 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025