Visite d’une cave médiévale Le 22’Coiffure Moret-Loing-et-Orvanne

Visite d’une cave médiévale Dimanche 21 septembre, 14h00 Le 22’Coiffure Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite de la cave avec les Amis de Moret. Déconseillé aux personnes à mobilité réduite !
Entrée gratuite.
Le 22’Coiffure 47 rue Grande 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025