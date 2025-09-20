Visite d’une cave renaissance d’un ancien relais de poste Les Saveurs du Loing Moret-Loing-et-Orvanne

Visite d’une cave renaissance d’un ancien relais de poste Les Saveurs du Loing Moret-Loing-et-Orvanne samedi 20 septembre 2025.

Visite d’une cave renaissance d’un ancien relais de poste 20 et 21 septembre Les Saveurs du Loing Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite de la cave, déconseillée aux personnes à mobilités réduites.

Entrée libre.

Les Saveurs du Loing 46 rue Grande 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France

Visite de la cave, déconseillée aux personnes à mobilités réduites.