Visite d’une cave renaissance d’un ancien relais de poste Les Saveurs du Loing Moret-Loing-et-Orvanne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Visite de la cave, déconseillée aux personnes à mobilités réduites.
Entrée libre.
Les Saveurs du Loing 46 rue Grande 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France
