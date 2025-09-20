Visite d’une chapelle et de sa croix monumentale du parvis Église Saint-Genêt Dolaincourt

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de la chapelle Saint-Genêt et de la croix monumentale du parvis. Plongez dans l’histoire sacrée du village à travers cette visite et la découverte de cet édifice remarquable par son architecture.

Église Saint-Genêt 1 ruelle Grande Ruelle, 88170 Dolaincourt Dolaincourt 88170 Vosges Grand Est 03 29 94 57 17 Ensemble architectural gothique flamboyant du début du XVIᵉ siècle. La croix monumentale, datée de 1522 et signée IB, est l’une des plus remarquables de Lorraine. La visite commentée sera l’occasion de présenter la sculpture du XVIᵉ siècle dans l’ouest du département des Vosges, telle qu’elle a été exposée lors du colloque de 2022 à Châtenois. Documents consultables sur place. Accès facile en voiture.

© François Perrot