Visite d’une chapelle néo-gothique du XIXᵉ siècle, Chapelle de Rocheux, Lignières

Informations pratiques

Visite d’une chapelle néo-gothique du XIXᵉ siècle 19 et 20 septembre Chapelle de Rocheux Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite-exposition commentée des étapes de la restauration de la construction et des vitraux par les membres de l’association Résurgence de cette chapelle du XIXᵉ siècle richement ornementée et avec de très beaux vitraux, ainsi qu’une exceptionnelle crypte funéraire.

Chapelle de Rocheux Route de Rocheux 41160 Fréteval Lignières 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 84 99 79 73 https://resurgence-vendomois.fr https://www.facebook.com/resurgencevendomois Édifiée vers 1865 par Marie-Arthur de Goislard, comte de Villebresme, pour servir de sépulture à sa famille, elle est de style néo-gothique richement décorée tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Un premier étage sert de crypte où se trouvent les pierres tombales de la famille Villebresme. Au-dessus la chapelle proprement dite est ornée de nombreux vitraux de l’atelier Lobin de Tours, ce qui se faisait de mieux à l’époque. Ils ont tous été restaurés par Résurgence. Deux créations y ont été ajoutées ainsi que huit vitraux géométriques dans la crypte.

Au début des années 2010 c’est l’association Mosaic de Fréteval qui a initié le sauvetage du bâti qui menaçait ruine et a fait appel à Résurgence pour les vitraux et une partie de la maçonnerie. Accès et parking par le château de Fréteval.

Visite-exposition commentée des étapes de la restauration de la construction et des vitraux par les membres de l’association Résurgence de cette chapelle du XIXᵉ siècle richement ornementée.

Résurgence en Vendômois