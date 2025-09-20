Visite d’une chapelle templière restaurée Brécy

Route des Templiers Brécy Cher

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, découvrez la visite de la chapelle templière.

Visite libre de la chapelle, entièrement restaurée entre 2020 et 2025 par son propriétaire, M. Parrilla, avec le soutien de la Mission Bern et de nombreux donateurs particuliers.

Pour découvrir les coulisses de ce beau projet, une exposition photo intitulée Histoire d’une restauration vous présente les différentes étapes de cette aventure.

Partez pour un moment de partage et de découverte ! .

Route des Templiers Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 89 94 30

English :

As part of the European Heritage Days 2025, discover the Templar chapel.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2025 die Besichtigung der Templerkapelle.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, visitate la cappella dei Templari.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, visite la capilla templaria.

