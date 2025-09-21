L’incendie de 1825 La Grande Saline Salins-les-Bains

L’incendie de 1825

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Début : 2025-11-22 17:30:00

Participez à une visite Confidences sur l’incendie de Salins en 1825

Frédéric Pétrequin, guide conférencier en charge des collections de la Ville de Salins, vous fera parcourir l’exposition temporaire et vous racontera cette tragédie qui a marqué l’histoire de notre Ville.

Le 27 juillet 1825, Salins s’embrase. La cité connaît alors l’une des plus grandes tragédies de sa riche et longue histoire.

Comment un simple feu de cheminée a-t-il pu quasiment détruire la ville ? Comment s’est organisée la lutte contre l’élément dévastateur ? Quels moyens ont employé les pompiers ? Quel a été le retentissement de cette catastrophe ? Comment l’incendie de Salins a-t-il pu se propager à Paris, presque un an plus tard ? Pourquoi l’Assemblée Nationale s’est-elle “enflammée” au sujet de l’incendie de Salins ?

Autant de questions auxquelles Raphaël Letourneur, sapeur-pompier, répondra pour mieux comprendre la passionnante histoire du grand incendie de 1825.

Une conférence à ne pas manquer à la Grande Saline !

Durée de la visite thématique 30 minutes

Sur réservation .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

