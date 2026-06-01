Visite d’une chèvrerie, Chèvrerie les Avoineries, Gibles

Visite d’une chèvrerie 6 et 7 juin Chèvrerie les Avoineries Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Les 6 et 7 juin, à 17h, rendez-vous sur réservation à la Chèverrie les Avoineries pour découvrir notre élevage caprin! Au programme: visite au chevreau, aller chercher les chèvres aux champs, observer la traite… et découvrir nos produits élaborés au lait dechèvre (fromage, glace, yaourt, tome…!)

Vous pourrez nous poser toutes vos questions sur l’élevage, les soins, la fabrication de fromage, la vente directe et faire le plein de produits locaux!

Chèvrerie les Avoineries 211 chemin des AVoineries 71800 Gibles Gibles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0611632763 »}]

Visite de la ferme + traite chèvre pâturage

Caroline Glorieux