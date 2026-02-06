Visite d’une chèvrerie et traite des chèvres Chèvrerie de Aude Dammartin-les-Templiers

Visite d’une chèvrerie et traite des chèvres

Chèvrerie de Aude 2 rue de l’église Dammartin-les-Templiers Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:30:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01

Venez vivre une expérience authentique à la chèvrerie de Aude et plongez dans le quotidien de la ferme. Découvrez les chèvres, le travail de l’éleveur et assistez aux séances de traite, un moment privilégié pour petits et grands, au plus près des animaux et du savoir-faire fermier. Réservation obligatoire. .

Chèvrerie de Aude 2 rue de l’église Dammartin-les-Templiers 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 62 14 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite d’une chèvrerie et traite des chèvres

L’événement Visite d’une chèvrerie et traite des chèvres Dammartin-les-Templiers a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS