Informations pratiques

Pomarez

Visite d’une conserverie & dégustation

1169 route de l’Amérique Pomarez Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:45:00

fin : 2026-10-28 11:45:00

Date(s) :

2026-10-28

Découvrez les coulisses d’une conserverie landaise !

Poussez les portes de notre atelier à Pomarez et plongez au cœur de notre savoir-faire. Découvrez les secrets de fabrication de nos spécialités emblématiques avant de profiter d’une dégustation gourmande et commentée de nos produits. Sur réservation, jusqu’à la veille de la date choisie. .

1169 route de l’Amérique Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite d’une conserverie & dégustation

L’événement Visite d’une conserverie & dégustation Pomarez a été mis à jour le 2026-09-10 par Landes Chalosse