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Visite d’une conserverie & dégustation Pomarez

mercredi 28 octobre 2026 · Pomarez

Visite d’une conserverie & dégustation Pomarez

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
1169 route de l'Amérique
Ville
40360 Pomarez
Département
Landes
Tarif
5 5 Tarif de base - plein tarif

Pomarez

Visite d’une conserverie & dégustation

1169 route de l’Amérique Pomarez Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:45:00
fin : 2026-10-28 11:45:00

Date(s) :
2026-10-28

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1169 route de l’Amérique Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64  contact@landes-chalosse.com

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English : Visite d’une conserverie & dégustation

L’événement Visite d’une conserverie & dégustation Pomarez a été mis à jour le 2026-09-10 par Landes Chalosse

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