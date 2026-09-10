Visite d’une conserverie & dégustation Pomarez
mercredi 28 octobre 2026 · Pomarez
Informations pratiques
Pomarez
Visite d’une conserverie & dégustation
1169 route de l’Amérique Pomarez Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:45:00
fin : 2026-10-28 11:45:00
Date(s) :
2026-10-28
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1169 route de l’Amérique Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 34 64 contact@landes-chalosse.com
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English : Visite d’une conserverie & dégustation
L’événement Visite d’une conserverie & dégustation Pomarez a été mis à jour le 2026-09-10 par Landes Chalosse
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