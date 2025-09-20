Visite d’une demeure orientaliste d’inspiration mozarabe La Douëra Malzéville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez une demeure orientaliste d’inspiration mozarabe, qui renferme trois salons au décor inspiré de l’Orient. Son allure de petite mosquée cairote fut le souhait du peintre et archéologue Charles Cournault (1815-1904), élève de Delacroix, qui voyagea en Algérie vers 1840. Traversez également le jardin, caractéristique des jardins d’agrément des résidences bourgeoises du XIXᵉ siècle. Jouissant d’un patrimoine paysager riche et varié, il est sillonné par plusieurs allées, à la façon des jardins pittoresques.

La Douëra 2 Rue du Lion d’Or, 54220 Malzéville, France Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.instagram.com/ladouera À la suite de ses voyages en Algérie, Charles Cournault modifie la maison familiale vers 1856 en villa mauresque. Il en assure la décoration intérieure, par ses peintures murales et de plafond, ainsi que par divers objets importés par ses soins. La maison verra également y vivre Étienne Cournault, son petit-fils (1891-1948), qui s’établira dans la maison familiale dès 1930 pour se consacrer à la peinture sur verre et à la gravure.

La Douëra reste la propriété de la famille Cournault jusqu’en 1986. La ville de Malzéville l’acquiert alors, puis entreprend une campagne de réhabilitation et de restauration de 1989 à 1995. L’édifice est depuis un centre culturel animé par la commune et une association, les Amis de la Douëra : y sont proposés des expositions d’art et des concerts “intimes” de musique classique, jazz, chanson (salle de 70 places). La Douëra héberge également une bibliothèque pour tous. Bus 32 : Arrêt Lion d’Or.

