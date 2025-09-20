Visite d’une des plus belle caves médiévales de Toulouse Artilect Toulouse

Visite d’une des plus belle caves médiévales de Toulouse Samedi 20 septembre, 10h00 Artilect Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Un voyage dans le temps au cœur de Toulouse – Visite des caves médiévales d’Artilect

Poussez les portes d’Artilect, niché au 10 rue Tripière, et plongez dans l’histoire de Toulouse à travers un lieu atypique et chargé de mémoire.

Cet espace abrite les vestiges d’un ancien hôtel particulier ayant appartenu à Pierre de Baynaguet, époux de la célèbre Paule de Viguier, surnommée la « Belle Paule », figure emblématique de la Renaissance toulousaine.

✨ À l’occasion des Journées du Patrimoine, Artilect vous ouvre exceptionnellement l’accès à ses caves médiévales.

En accès libre, descendez dans les profondeurs de l’édifice pour découvrir les fondations d’un haut lieu de la vie toulousaine du XVIᵉ siècle, entre histoire, légendes et architecture oubliée.

Une immersion unique dans la mémoire souterraine de la Ville rose

10 rue Tripière à Toulouse. Métro Esquirol, Carme ou Capitole

© Artilect