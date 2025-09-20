Visite d’une église à pans de bois Église Saint-Arbogast Strasbourg

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite libre de l’église et de l’exposition » Histoire d’une paroisse « .

Église Saint-Arbogast 8, rue des Mérovingiens, 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Koenigshoffen-Montagne Verte-Elsau Bas-Rhin Grand Est 06 81 25 63 23 L’église a été édifiée en 1910 pour le faubourg » Montagne-Verte-Elsau » qui compte 57% de catholiques parmi ses 4 000 habitants. Elle est située dans » le second rayon des fortifications « , zone militaire où tout bâtiment doit être rasé par son propriétaire si la ville est déclarée en état de défense. C’est pour cette raison que l’architecte Joseph Beck de Frankenthal conçoit une église à colombages, faite de bois et de briques.

En six mois, l’église sera bâtie au milieu des prés, sur un terrain bordé par la route de Schirmeck et le Grünewarthbaechel. Malgré son statut précaire, l’église est digne d’intérêt avec sa façade abritant la statue du saint tutélaire, évêque de Strasbourg au VIe siècle, sa triple nef se terminant par un chœur droit et son clocher haut de 30 mètres.

Les fresques de l’autel en bois ont disparu ; restent un chemin de croix en bois sculpté et quelques statues de même facture dont une remarquable « Pietà « , œuvre des frères Moroder d’Offenbourg, deux chasses contenant des reliques de saint Arbogast et l’orgue Roethinger de 1916.

Cette église reste un rare témoin de l’architecture dite de « glacis », méconnue ou disparue. Accès : Tram B : arrêt « Montagne-Verte » Bus L1 ou 2 : arrêt « Camping »

